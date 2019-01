Incendio boschivo sulle Apuane, lavoro difficile

Un incendio boschivo si è sviluppato a Capanne di Careggine, in provincia di Lucca. L'organizzazione Antincendi boschivi (AIB) della Regione Toscana, tramite la sala operativa, ha inviato sul posto un Direttore delle operazioni di spegnimento che coordina le squadre di volontari e di operai forestali della zona.

Il fronte del fuoco è attualmente di circa 300 metri e sta risalendo verso il crinale della montagna. La pendenza favorisce il propagarsi delle fiamme e le squadre lavorano con difficoltà.

È attivo l'elicottero regionale EliLucca e sta arrivando un altro mezzo da Firenze. È stata formalizzata la richiesta a Roma per l'attivazione dei Canadair.

A questa comunicazione seguiranno aggiornamenti non appena disponibili, in particolare per la definizione delle squadre operative nello spegnimento e sul supporto aereo impiegato.

Approfondimenti alla pagina http://www.toscana-notizie.it/speciali/servizio-antincendi-boschivi

Tutte le notizie di Careggine