Incendio Monte Serra, Ciampi: "Dal Governo nessuna risorsa, imbarazzante"

“La risposta del governo alle interrogazioni sull'incendio del Monte Serra dello scorso settembre, che si sono svolte oggi alla Camera dei Deputati, è francamente imbarazzante: è stato confermato che non verrà stanziata nessuna risorsa, che non verrà varato nessun provvedimento per risarcire i danni causati alle aziende ad ai privati e che non verranno nemmeno sospesi i tributi ed i mutui per le abitazioni distrutte”: è quanto dichiara Lucia Ciampi, deputato Pd e primo firmatario (assieme ai colleghi Susanna Cenni e Stefano Ceccanti) dell’interrogazione discussa nell’Aula di Montecitorio.

“Il governo ha addirittura lodato la Regione Toscana per le risorse stanziate e la Protezione civile territoriale per l’impegno profuso ammettendo quindi il suo disinteressamento totale rispetto a questo evento tragico nonostante gli impegni assunti con i sindaci e la popolazione dal Ministro Centinaio. E’ una vergogna avallata dai parlamentari del territorio di Lega e M5S che nei provvedimenti e nei decreti discussi in questi mesi non hanno fatto niente per sostenere i cittadini e le aziende in difficoltà” conclude Lucia Ciampi.

Fonte: Ufficio stampa

