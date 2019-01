Respinta la richiesta di scarcerazione per Giacomo Franceschi, il volontario dell'antincendio boschivo arrestato perché ritenuto responsabile del rogo sul Monte Serra. Attualmente si trova in carcere conl'accusa di incendio doloso e disastro ambientale. Il suo legale aveva presentato una richiesta di scarcerazione le cui motivazioni, però, restano secretate. Al momento non si conosce nemmeno la motivazione con cui il giudice ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare.

