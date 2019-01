l punto sul vivaio Use e Use Scotti Rosa

Nell’ultimo turno del nostro vivaio arrivano note in agro-dolce per i gruppi di Eccellenza. Iniziamo dall’Under 16 che era impegnata al Pala Sammontana contro Galli, battuto per 79-48. Buon inizio gara per i ragazzi di coach Corbinelli che hanno mostrato ottime difese ed attacchi con alto ritmo di gioco. Nel secondo quarto Galli è corsa ai ripari giocandosi la carta zona per provare a mettere in difficoltà i padroni di casa ma, al rientro dall'intervallo, il Biancorosso ha aggiustato il suo attacco tornando a riprendere il controllo del ritmo di gara lasciando così spazio nell’ultimo quarto alle rotazioni. Sconfitta, invece, l’Under 15 sul campo di Arezzo per 66-51. La squadra di coach Valentino è partita bene sotto il profilo dell'intensità, ma sbagliando molto. Poi la difficoltà nell'attaccare la zona avversaria hanno fatto calare atteggiamento ed energia ed è arrivata la sconfitta. Disco rosso ad Arezzo anche per l’Under 20 Silver, battuta 58-52, mentre tutto facile per la formazione Gold che ha battuto Agliana 80-49. Restando al campionato Gold, continua senza intoppi la corsa dell’Under 18 di Eraldo Mazzuca che ha superato Pino Dragons Firenze col risultato di 79-55 mantenendo così la vetta della classifica. E siamo al campionato Under 15 Silver che vedeva il match interno contro Santo Stefano Campi. La squadra di coach Ferradini ha perso 68-70 dopo una bella partita, combattuta dal primo all'ultimo minuto e decisa con due tiri liberi a 10 secondi dalla fine. Nel ribaltamento il Biancorosso ha avuto anche il tiro finale che avrebbe regalato la meritata vittoria, ma purtroppo la palla non è entrata. Doppio impegno e doppia vittoria, negli ultimi giorni, per l’Under 14 Gold di Lorenzo Del Meglio e Luca Freschi. Prima i biancorossi hanno vinto a Calcinaia per 47-64 conducendo sempre, poi sono passati con autorità anche a Pontedera per 65-81 in uno scontro d’alta classifica che ha visto in campo tutti i ragazzi a disposizione. Chiudiamo il resoconto del vivaio maschile con l’Under 13 di Corbinelli che ha vinto 27-46 sul campo del Prato 2000. Avvio indeciso dei biancorossi con troppe palle perse, poi la maggiore attenzione difensiva ha permesso alla squadra di andare all'intervallo sul +7 ed aumentare sempre più fino alla vittoria finale.

Passiamo ora al vivaio Use Scotti Rosa. Iniziamo dall’Under 18 che ha centrato una doppia vittoria. La squadra di Simone Landini ha prima vinto a Siena sul campo del Costone per 46-56 e poi è passata anche a Pontedera per 47-52. Continua la corsa verso l’Interzona dell’Under 16 femminile che ha vinto 44-50 sul campo di Ghezzano, vincitrice del girone B della prima fase. La partenza in sordina e una percentuale ai liberi imbarazzante (8 su 32) ha complicato la partita. Dopo il pareggio del primo quarto, le squadre sono andate al riposo sul 25-23. Al rientro in campo la musica è cambiata e solo un paio di bombe della squadra avversaria hanno tenuto in bilico il punteggio (31-33 al 30’). Nell'ultima frazione la Scotti ha controllato la situazione andando a vincere 44 a 50. Per chiudere ecco le Under 14 Gold che hanno perso sul difficile campo di San Giovanni per 56-43.

