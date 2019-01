La Festa della Toscana a Casciana Terme Lari: le conquiste civili del Granducato a scuola

Ieri, 14 gennaio 2019, al Teatro Verdi di Casciana Terme il Sindaco Mirko Terreni, il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, il Consigliere Regionale Antonio Mazzeo e l'Assessore alla Cultura Chiara Ciccarè hanno accolto i ragazzi delle classi 4° e 5° delle scuole primarie del territorio per ricordare le grandi conquiste civili del Granducato di Toscana, primo Stato ad abolire la pena di morte.

L'incontro ha permesso ai ragazzi una partecipazione attiva con interessanti quesiti riguardanti sia aspetti storici che contemporanei, legati in particolare alla vita amministrativa. Numerose le curiosità che sono emerse, dall'origine del nome Toscana, al significato dei colori simbolo della nostra Regione, al ruolo svolto dal Presidente del Consiglio Regionale. L'occasione quindi è stata utile per affrontare insieme ai ragazzi anche importanti nozioni di educazione civica proprio attraverso le parole di coloro che ogni giorno amministrano direttamente il territorio.

“In questi anni abbiamo sempre voluto festeggiare questa ricorrenza con i ragazzi delle scuole – ha commentato il Sindaco Mirko Terreni – perché riteniamo fondamentale condividere proprio con i più piccoli i grandi valori umani e civili che questa Festa porta con sé. La Toscana ha rappresentato – e rappresenta tuttora – una terra aperta al mondo e all’altro, che più di duecento anni fa individuò nella giustizia - attraverso l’abolizione della pena di morte - lo strumento primo per la tutela della dignità umana. Festeggiare con i ragazzi questa Festa significa far conoscere loro l’essenza della nostra Regione, che è stata faro di civiltà per l’Europa, simbolo dei diritti civili e della tolleranza.”

Al termine dell'incontro sono stati consegnati ai ragazzi degli opuscoli dal titolo "Dai Medici ai Lorena. Il Granducato di Toscana faro di Civiltà per l'Europa" realizzati dal Comune con l'importante contributo della Regione, in occasione della Festa della Toscana. L'invito ai ragazzi è stato quello di farne un'attenta lettura per ripercorrere, anche con l'aiuto delle numerose illustrazioni, le grandi conquiste civili del Granducato.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari

