La IIE della scuola 'Carducci' premiata al concorso sui presepi artistici

La classe 2^ E della scuola primaria “G.Carducci” di Fucecchio, con le insegnanti Lorella Daniero e Sibilla Panicucci, sale sul podio al concorso dei presepi artistici di Cigoli (San Miniato).

Terzi classificati portando su una barca la natività, un messaggio in bottiglia in un mare di indifferenza.

“La nostra realizzazione sta a sottolineare che il Natale è un messaggio di speranza, vicinanza e solidarietà - affermano le insegnati - in un mondo in cui spesso prevale l’indifferenza. La Natività e ciò che simboleggia pertanto non è solo in una capanna spoglia, in una grotta fredda, in un deserto assolato, in una montagna innevata o ancora in una città innevata, ma può essere ovunque, anche in mare. Con i nostri bambini abbiamo condiviso che solo mostrando lo stesso interesse verso chi è vicino e chi è lontano può dirsi che è Natale dappertutto e soprattutto dentro di noi.”

La premiazione è avvenuta la scorsa domenica presso il Santuario di Cigoli alla presenza del vescovo e delle autorità locali.

