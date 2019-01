Incontro sulla vera storia del sacco di Volterra

“Ma in realtà, come è andata la vera storia del sacco di Volterra?”. Questa una delle domande più ricorrenti tra i volterrani, quando hanno potuto seguire su RAI 1 la seconda serie della fiction e sono rimasti incuriositi da Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, che non sembrava quella figura poco positiva di cui tutti avevano sentito parlare.Ecco che allora il Consiglio della PRO Volterra, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha creduto interessante organizzare una serata, aperta a tutti, nel corso della quale fornire una sintetica ma realistica ed esauriente presentazione del personaggio e dei suoi rapporti con la nostra città.

Venerdì 18 gennaio, alle ore 17, in Sala del Maggior Consiglio, sarà dunque possibile avere un ritratto del personaggio, grazie al prof. Renato Bacci che parlerà del politico e del poeta, a cui farà seguito Claudio Gazzarri con una ricostruzione sintetica ma puntuale del sacco, per poi concludere con letture di Simone Migliorini, sempre inerenti l’argomento,accompagnato da virtuosi rappresentanti della Accademia della musica.

Al termine, per chi lo vorrà, sarà possibile visitare gratuitamente, un’interessante mostra che il Comune ha allestito al 3° piano del Palazzo Comunale, esponendo materiali relativi ai Medici,conservati all’interno dei nostri Musei.

Un pomeriggio davvero interessante quello di venerdì 18 gennaio, a cui Pro Volterra e Comune invitano tutti a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa

