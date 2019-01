Lavori a Firenze ai marciapiedi di via Maragliano

Inizieranno domani i lavori di asfaltatura dei marciapiedi in via Maragliano. Fino l’8 febbraio saranno in vigore divieti di sosta a cui, nella fascia oraria 9-17, si aggiungeranno un restringimento di carreggiata a fasi successive e la chiusura del tratto del marciapiede interessato.

Sempre domani, nell’ambito dei lavori di sistemazione a verde dell’aiuola di piazza Goldoni, saranno istituiti un divieto di sosta e un restringimento di carreggiata che saranno in vigore h24. In orario 14-20 scatterà anche la chiusura nella porzione di carreggiata al centro della piazza lato Arno (ovvero la corsia che consente ai mezzi provenienti da via dei Fossi di tornare indietro verso Borgo Ognissanti). L’intervento proseguirà fino al 28 gennaio.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

