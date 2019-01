Libera Università a Scandicci, aperte le iscrizioni ai corsi di primavera

Giovedì 17 gennaio 2019 alle 17 presso l'Aula Magna della Fabbrica dei Saperi (piazza Matteotti, 31) presentazione dei corsi di primavera della Libera Università di Scandicci, alla presenza dei docenti che illustreranno le attività del secondo semestre. I titoli dei corsi sono “Uno zoo per immagini”, “Theatron: conversazioni di teatro”, “Fotografia di base”, “Maschere o identità? Alla scoperta delle nostre voci interiori”, “Firenze mi racconta, Scrittura di viaggio - Laboratorio di scrittura creativa”, “Caffè geopolitico”, “Disegno paesaggistico”, “A lezione di benessere”, “Le libere età del gioco”, “San Salvi e Castelpulci”, “Voci da una città dimenticata”, “Lo sport nel secolo breve”, “Alla scoperta dei segreti della natura”, “Lecturae Dantis: l'Inferno di Dante, il nostro Inferno”. Per questi corsi le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 28 gennaio 2019. Sede per le iscrizioni l'associazione Auser Scandicci, via IV Novembre, 13, (telefono 055.755188), di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, il mercoledì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19 (accesso da piazza Piave accanto al Cinema Cabiria) oppure on line dal sito https://liberauniversitascandicci.it/ .

“Il programma culturale cerca di combinare aspetti innovativi con quelli più tradizionali del nostro vivere, confermando un ampio spazio dedicato ai laboratori, dalla scrittura creativa al teatro, dagli incontri di scienza alle conversazioni di geopolitica, dall'informatica alla storia dello sport, dall'acquerello alla fotografia”, spiegano i promotori della Libera Università di Scandicci, “Proseguono anche gli aperitivi del venerdì di Auser, le visite guidate e le passeggiate fiorentine alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del territorio, rinnovando l'invito a uscire di casa, a incontrarsi attorno a un argomento che ci appassiona, a coltivare il piacere della scoperta dei luoghi e delle persone intorno a noi. L'arte, la poesia, la letteratura, così come i corsi più riflessivi dedicati al benessere personale e alla conoscenza di sé, possono rappresentare occasioni importanti di dialogo e di confronto con gli altri partecipanti, non solo in termini di acquisizione di nuove competenze ma anche come possibilità di crescita personale e comunitaria”.

La Libera Università del Comune di Scandicci (partner Cpia, Auser, Iss Bertrand Russell – Isaac Newton, Arco, Iss Sassetti Peruzzi) organizza corsi di formazione e di cultura generale come occasione di crescita culturale e formativa per la cittadinanza. Ogni anno il programma tiene insieme proposte variegate che combinano aspetti innovativi con quelli più tradizionali del nostro vivere, confermando un ampio spazio dedicato ai laboratori (dalla scrittura creativa al teatro, dalla robotica ai libri fatti a mano), agli incontri di scienza e di archeologia, alle conversazioni di geopolitica, all’evoluzione della lingua italiana (fino al tema dell’odio on-line) con l’Accademia della Crusca. Ma anche appuntamenti più informali, come aperitivi, letture ad alta voce, visite guidate e passeggiate di scoperta del patrimonio artistico e culturale del territorio.

