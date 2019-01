Malato di Sla senza alimenti, Alberti e Salvini (Lega): "Lacuna solo dell'ospedale di Empoli?"

"Apprendiamo con estremo disappunto - affermano Jacopo Alberti e Roberto Salvini, consiglieri regionali della Lega - che un malato di Sla residente nella zona di San Miniato abbia avuto seri problemi a reperire le fondamentali e specifiche sacche per l’alimentazione. Riteniamo che questa lacuna sia assolutamente inaccettabile e ci chiediamo se questa problematica è solamente del San Giuseppe di Empoli, oppure si manifesta anche in altri nosocomi della Toscana. Già chi è affetto dalla terribile malattia vive in una condizione assai precaria e quindi pensiamo che queste persone debbano avere la massima e continua assistenza da parte della Sanità pubblica. È inaudito non potersi regolarmente alimentare e doversi pertanto appellare al caso fortuito, come successo a questo signore sessantenne, per risolvere tale criticità. Considerata la particolare questione abbiamo deciso di predisporre un’apposita interrogazione in cui chiediamo il perché si verifichino tali mancanze e se in generale nella nostra regione ci siano effettivi problemi di approvvigionamento in merito".

Fonte: Lega Toscana

