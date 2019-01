Miosotys 'regna' a Soci, Montelupo ha successo in Russia grazie alla danza

La Miosotys Dans Academy di Montelupo Fiorentino ha fortuna e successi a Soci, in Russia. Nel luogo dove si tennero le olimpiadi invernali, l'accademia di danza ha partecipato al festival europeo 'Le speranze d'Europa'. La direttrice Katia Mancini, che in questi anni si è fatta conoscere e stimare anche in est Europa, ha avuto modo di partecipare nella giuria.

Inoltre, si sono esibite alcune allieve della Miosotys: Rebecca e Lucrezia Signorini, Ginevra Gestri, Sara Costoli, Valentina Carboncini, Sofia Ammannati, Federica Zucchi, che sono state giudicate da una giuria internazionale ed hanno riportato eccezionali risultati.

1' posto gruppi

BLACK LINE



1' POSTO PASSO A DUE

VALENTINA CARBONCINI E GINEVRA GESTRI



2' POSTO PASSO A DUE

REBECCA SIGNORINI E SOFIA AMMANNATI



1' POSTO ASSOLO

GINEVRA GESTRI



2' POSTO ASSOLO

SOFIA AMMANNATI



DIPLOMA - REBECCA SIGNORINI

DIPLOMA - LUCREZIA SIGNORINI

Inoltre è stato scelto come unico gruppo italiano per danzare la Gran Galà Finale delle premiazioni su coreografie di Katia Mancini. La soddisfazione è stata anche la richiesta di un bis per la coreografia 'Lacrimosa'. Mancini ha dichiarato soddisfatta: "Meglio di così non poteva andare, è un grande orgoglio".

