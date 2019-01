Nuove telecamere a Fonterutoli e Lilliano

Il Comune di Castellina in Chianti rafforza il sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Nei giorni scorsi sono state attivate nuove telecamere nella zona di Lilliano, in prossimità dell’incrocio tra la Sp 51 e la strada comunale di Lilliano – Casamaggiore, e nei prossimi giorni è prevista la messa in funzione degli impianti già installati nella frazione di Fonterutoli.

“L’amministrazione comunale - afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti - ha voluto investire nuove risorse e potenziare l’impianto video sorveglianza in alcuni punti strategici del territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e rafforzare il monitoraggio sul territorio, garantendo anche un ulteriore supporto al lavoro di controllo che viene svolto ogni giorno da Polizia municipale e forze dell’ordine, che ringrazio a nome di tutta la comunità. Con il nuovo intervento - aggiunge il primo cittadino di Castellina in Chianti - contiamo sulla presenza di quasi 50 telecamere all’interno del capoluogo e in altre zone del territorio attive tutti i giorni, 24 ore su 24, a tutela anche di scuole e altri elementi che costituiscono il nostro patrimonio pubblico”.

Informazioni. Il regolamento che disciplina la registrazione e la conservazione delle immagini è disponibile sul sito del Comune di Castellina in Chianti, www.comune.castellina.si.it, nella sezione dedicata alla Polizia municipale.

Fonte: Ufficio Stampa

