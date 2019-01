In riferimento alla notizia pubblicata il 28 dicembre dal titolo 'Conceria, 14 offerte di lavoro a Santa Croce: come candidarsi', precisiamo che le offerte di lavoro legate alla Staff Spa-Agenzia di Pontedera non sono collegate al Gruppo Mastrotto. La conferma è giunta dopo alcune verifiche effettuate dalla redazione di gonews.it.

