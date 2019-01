Ordigno bellico disinnescato all'ospedale di Cisanello

Nella prima mattinata la Questura di Pisa è intervenuta nei pressi dell’Ospedale di Cisanello per il ritrovamento di un ordigno bellico inesploso. La Prefettura ha coordinato tutte le attività svolte dalle Forze di Polizia per la messa in sicurezza dell’area sino all’arrivo del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito che, intervenuto tempestivamente, ha proceduto al trasferimento dell’ordigno in una zona isolata dove è stato fatto brillare.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa