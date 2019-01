Piazza dei Macelli, partiti i lavori. Cucini: "Il centro si allarga e si riqualifica"

Dopo un primo allestimento del cantiere a dicembre, sono iniziati stamani i lavori di sistemazione di Piazza dei Macelli, che nel giro di pochi mesi porteranno a rinnovare completamente l'accesso alla piazza, i parcheggi, i percorsi pedonali interni e lungo il torrente Agliena, arredi urbani ed illuminazione.

I lavori prevedono una rotatoria all'ingresso per garantire maggiore sicurezza rispetto all'attuale incrocio a raso; un percorso pedonale interno di marciapiedi di collegamento con via Romana e per accedere ai servizi, ma anche lungo il torrente Agliena; pavimentazione di tipo drenante da parcheggi dentro la piazza dove saranno delimitata un totale di 93 stalli compresi parcheggi carico scarico e per disabili; nuove piantumazioni per recuperare i pini tolti per i problemi che davano le radici superficiali che rendevano insicuro il manto stradale; riasfaltatura della strada; nuovi arredi urbani, panchine ed illuminazione a led.

“Con il recupero di Piazza dei Macelli manteniamo l’impegno preso da questa amministrazione non solo per restituire alla piazza la sua funzionalità di parcheggio - dice il sindaco Giacomo Cucini - ma anche per iniziare un percorso di riqualificazione che connette la piazza alla vita del centro urbano. Questa piazza, grazie anche al recupero degli ex Macelli e alla nuova casa della salute, sarà sempre più luogo centrale per i servizi e la vita sociale certaldese. Inoltre, nell'ottica del recupero futuro del Tabernacolo dei Giustiziati e della Costa Vecchia, ma anche della Zona 30 che inizierà a pochi metri da qui, diventerà una vera e propria estensione del centro urbano e dei percorsi pedonali e ciclabili. Un tassello importante per il paese del futuro dove socialità, vivibilità e mobilità sostenibile saranno ancora più importanti”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

