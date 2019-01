Piazze vivibili e ordinanza anti-panino, il punto di Nardella con la polizia municipale

Un risultato positivo, testimoniato dal gradimento espresso da cittadini e commercianti, tanto che a marzo potrebbe arrivare il bis. È quanto ha dichiarato il sindaco Dario Nardella stamani facendo il bilancio degli esiti dell’ordinanza ‘piazze vivibili’ e di quella relativa a via dei Neri insieme all’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi e il comandante Alessandro Casale. La prima, firmata a fine luglio, aveva l’obiettivo di allontanare da una serie di piazze e giardini, individuate sulla base del monitoraggio della Polizia Municipale e delle segnalazioni dei cittadini, quelle persone che con i loro comportamenti molesti finivano per allontanare le famiglie e i fruitori degli spazi pubblici. La seconda, firmata all’inizio di settembre, mirava alla tutela della vivibilità e del decoro di via dei Neri e della zona limitrofa, in particolar modo vietando di consumare alimenti soffermandosi sui marciapiedi e in carreggiata. “Siamo molto contenti del lavoro che la Polizia Municipale ha svolto dall’estate scorsa fino a pochi giorni fa nell’applicazione dell’ordinanza ‘piazze vivibili’ e di quella di via dei Neri – ha sottolineato il sindaco Nardella – . Questa soddisfazione l’abbiamo registrata anche tra i cittadini e i commercianti. I nostri agenti sono stati presenti sul territorio con un lavoro di presidio e prevenzione. L’ordinanza per via dei Neri non aveva solo la finalità repressiva di sanzionare, aveva soprattutto quella di prevenire i comportamenti più volte segnalati e garantire un controllo del territorio maggiore. Così è stato e i risultati si sono visti. Abbiamo ricevuto le congratulazioni di residenti e commercianti e anche la richiesta di andare avanti”. “Con l’ordinanza ‘piazze vivibili’ – ha continuato il sindaco – abbiamo consentito ai cittadini di vivere con maggior tranquillità le piazze e i giardini interessati, andando a colpire i fenomeni del bivacco, del possesso di alcolici e degli assembramenti collegati a questo tipo di fenomeno. Siamo soddisfatti dell’esito di queste delle ordinanze e non escludiamo di firmarne analoghe a partire da marzo prossimo quando tornerà la bella stagione e, probabilmente, si ripresenteranno situazioni simili a quelle dello scorso anno”.

Ordinanze piazze vivibili e via dei Neri

Il servizio relativo all’ordinanze piazze vivibili è iniziato il 28 luglio con cinque pattuglie per turno che coprivano in postazione fissa le aree individuate dall’ordinanza, ovvero via Reims/via Gran Bretagna; piazza Bartali/via Fez; piazza Pier Vettori; giardino di via Allori; giardino di via Galliano; piazza della Libertà/Parterre; piazza Santo Spirito (prevista una pattuglia in orario notturno); il Giardino della Catena nel Parco delle Cascine. Complessivamente fino al 31 ottobre sono stati effettuati 543 controlli con 8 denunce per inosservanza dell’ordinanza del sindaco (2 in piazza Pier Vettori, 4 in via Reims e una rispettivamente in via Galliano e piazza Bartali). A questi si aggiungono le 24 sanzioni elevate sulla base dell’articolo 15 del Regolamento di Polizia Urbana (comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere) e hanno riguardato essenzialmente il bivacco.

Passando all’ordinanza di via dei Neri, in vigore da inizio settembre al 6 gennaio, la Polizia Municipale ha effettuato un presidio oltre che nella strada citata anche in piazzale degli Uffizi, piazza del Grano e via della Ninna per 1.451 ore complessive. La presenza degli agenti ha avuto una funzione preventiva e di deterrenza dei comportamenti vietati dall’ordinanza con inviti alle persone a non mangiare in strada: non solo state infatti elevate sanzioni specifiche.

Squadra antidroga e unità cinofila

Nell’occasione il sindaco Nardella ha fatto il punto dell’attività delle due recenti novità all’interno del corpo di Polizia Municipale, la squadra antidroga e il gruppo cinofilo. “La Polizia Municipale ha fatto anche un lavoro egregio sul fronte del contrasto allo spaccio anche grazie alla nuova squadra antidroga e all’unità cinofila. Questo ci ha consentito di sequestrare quantità importanti di sostanze e di fare un lavoro di supporto a quello delle forze dell’ordine, che sono il primo fronte impegnato nel contrasto alla criminalità e allo spaccio. Come sindaco, insieme all’assessore Gianassi, abbiamo assunto un impegno con i fiorentini perché di fronte al problema dello spaccio non possiamo distogliere lo sguardo, anche noi vogliamo fare la nostra parte e lo stiamo dimostrando. Non arretreremo di un centimetro – ha ribadito Nardella – . Alle Cascine, ad esempio, le nostre pattuglie stanno supportando l’azione di contrasto dei Carabinieri e i fiorentini stanno vedendo i risultati”.

La squadra antidroga, come ha spiegato il comandante Casale, è composta da sei agenti che lavorano in borghese individuati all’interno del corpo. Dall’inizio della loro attività, anche a supporto degli interventi delle altre forze di polizia, hanno effettuato una dozzina di arresti nelle zone “calde” per lo spaccio come il Parco delle Cascine e i giardini della Fortezza da Basso (18 operazioni per presidio coordinato con la Polizia di Stato). Il lavoro della squadra antidroga è supportato dall’attività dell’unità cinofila composta da tre cani con il loro agenti-conduttori che sono anche proprietari degli animali. Si tratta di Piper, già operativo, e di Ombra e Babacar in addestramento. “L’unità cinofila ha effettuato numerosi interventi in piazze e giardini cittadini – ha sottolineato l’assessore Gianassi – con il supporto degli altri agenti della Polizia Municipale. E i risultati sono di grande rilievo: oltre 1,2 kg di sostanze trovate e sequestrate”. E la lista dei successi si allunga di giorno in giorno: tra sabato e oggi i segugi della Polizia Municipale hanno permesso il rinvenimento di ulteriori 90 grammi tra marijuana e hashish e per la prima volta anche di tre dosi di eroina. “I cittadini iniziano a conoscerli e sono molto contenti come pure dell’attività della squadra antidroga che interessa in particolar modo gli spazi pubblici frequentati dalle famiglie, come appunto le Cascine ma anche i giardini della Montagnola e di San Piero a Quaracchi” conclude l’assessore Gianassi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

