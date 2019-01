Piccolo genio, tra fiabe e animali fantastici a teatro arriva Leonardo da Vinci

Piccolo genio , rassegna teatrale per il pubblico dei ragazzi e delle loro famiglie, arriva alla quarta edizione con un programma a dir poco “geniale”.

Il 20 e 27 gennaio e 3 e 10 febbraio saranno quattro domeniche indimenticabili grazie agli spettacoli selezionati per questa rassegna, che incanteranno i piccoli e i grandi spettatori nel teatro di Vinci.

«È con grande soddisfazione che annunciamo – ha affermato l’assessore alla cultura e turismo del comune di Vinci Paolo Santini - l’ormai prossimo inizio della quarta edizione della rassegna teatrale Piccolo Genio nel teatro di Vinci. Una rassegna fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale e che negli anni sta via via crescendo ed è sempre più apprezzata dal pubblico dei grandi e dei piccoli. La fruttuosa collaborazione con Giallo Mare minimal teatro e con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, capaci di attrarre e mantenere anche altri soggetti coinvolgendoli attivamente in questo nostro progetto, conferma la bontà della scelta di far divenire un insieme di saperi patrimonio di tutta la comunità per diffondere l’arte in tutte le sue forme a tutti i livelli. Spettacoli di altissima qualità – ha proseguito l’assessore - trasporteranno i bambini in un mondo di sogni e di belle storie, e aiuteranno i grandi a riflettere sulle cose che troppo spesso rischiamo tutti di dimenticare. Per tutti quelli che lo vorranno, saranno delle belle domeniche pomeriggio trascorse in famiglia a teatro; il modo migliore per vivere davvero la cultura, i suoi valori più autentici e godere di emozioni che solo gli spettacoli dal vivo come questi sono in grado di trasmettere. Quest’anno ci saranno anche eventi collaterali e sorprese “leonardiane”. È una bella occasione per introdurre i nostri ragazzi al teatro, allo spettacolo fatto da e con le persone, alle emozioni in diretta, senza mediazioni. Infine, - ha concluso Santini - i prezzi degli spettacoli: la scelta è stata ancora una volta quella di rendere gli appuntamenti a teatro molto accessibili per tutti – soprattutto agevolando gli abbonamenti - nell’ottica di una cultura che deve essere diffusa partendo dalle giovani generazioni. Aiutiamo i nostri ragazzi a crescere bene e ad abituarsi ai luoghi della cultura, a viverli intensamente, sarà un investimento sui cittadini del futuro».

Un’iniziativa resa possibile soprattutto grazie all’impegno e allo sforzo economico di Fondazione Toscana Spettacolo onlus «Un progetto culturale teatrale perché sia efficace deve entrare nella vita di un individuo fin dall’infanzia, con la mediazione della famiglia e della scuola – commenta Beatrice Magnolfi, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus –. Per questo, Piccolo genio, frutto dell’impegno di FTS, dell’Amministrazione comunale di Vinci e di Giallo Mare Minimal Teatro con il sostegno di Unicoop Firenze, si rivolge alle famiglie e ai ragazzi del territorio, per offrire strumenti di lettura della realtà e di conoscenza di sé. Un cartellone pensato per un pubblico di giovani e giovanissimi che, con la mediazione di genitori, nonni, zii, si avvicinano al mondo teatrale. Una proposta di titoli capaci di catturare l’attenzione e destare meraviglia negli spettatori del futuro. Un teatro che emoziona allo stesso tempo grandi e piccini».



Piccolo genio è un format di programmazione per il pubblico delle famiglie, unico nel panorama regionale. Nei quattro appuntamenti di questo cartellone si offre sia la visone di spettacoli che hanno per protagonisti i grandi personaggi delle fiabe di ieri e di oggi – come Alice, Cappuccetto Rosso e la Pimpa –, sia la possibilità di giocare concretamente, come se si fosse Leonardo, all’invenzione di animali fantastici. Il grande Genio, tramite le tecniche, gli artifici, i trucchi del teatro si fa guida dei piccoli geni per fare piccole scoperte su come, fra finzione e realtà, realizzare nuovi giochi e strumenti per fare nuove scoperte.

Il teatro si trasforma non solo nel laboratorio della visione ma anche della sperimentazione in prima persona del gioco teatrale.

Il teatro per ragazzi, nel mondo tecnologico della comunicazione solitaria ed immateriale è un luogo sempre più prezioso per la sua concreta relazionalità fra palco e platea fatta con attori, pupazzi, materie vive e coinvolgenti.

«C’è un pubblico che non bisogna mai tradire, ed è quello dei bambini. Si può fare un brutto spettacolo per gli adulti, ma con i bambini questo non deve accadere- spiega Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro - I bambini sono il pubblico più onesto possibile, e noi dobbiamo essere altrettanto onesti quando ci rivolgiamo a loro. Per me il teatro-ragazzi è una forma di rispetto, non un linguaggio.

Ecco perché tengo molto a Piccolo genio, che credo sia una delle rassegne più interessanti del panorama toscano, perché, oltre ad offrire spettacoli di grande qualità, è una sorta di laboratorio poetico/scientifico dove alambicchi e provette sono sostituiti dalle tecniche del gioco teatrale per esplorare con grandi e piccini le emozioni che scaturiscono dall’incontro con i grandi personaggi delle fiabe di tutti i tempi».

Si comincia domenica 20 gennaio con la compagnia Centrale dell’arte che presenta Alice nel paese delle meraviglie, adattamento e regia di Teo Paoli, con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Viviana Ferruzzi, Teo Paoli e (in video) Giulio Paoli. Adatto a bambini dai 5 ai 13 anni.

L’aspetto onirico del racconto di Carroll viene evidenziato seguendone i repentini cambi di situazione, senza trascurare i percorsi mentali ai limiti dell’assurdo.

La scenografia si evolve in continuazione dialogando con il video attraverso giochi di ombre e trasparenze. La storia di Alice si snoda immersa in un’atmosfera sonora rarefatta e suggestiva, punteggiata da canzoni che si materializzano inaspettatamente come addensamenti di pensiero.

In accordo con la narrazione di Carroll, la trama trova senso nella capacità infantile di varcare, senza soluzione di continuità, il confine fra reale e immaginario.

Si prosegue domenica 27 con Le avventure di Pulcino di Agpt-Teatro Pirata , il 3 febbraio sarà la volta di Buono come il lupo, una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro, di Renzo Boldrini con Tommaso Novi, ex Gatti Mèzzi, e Tommaso Taddei, infine domenica 10 febbraio Pimpa Cappuccetto Rosso di Teatro Stabile di Genova.

Al termine di ciascuna delle performances due singolarissimi personaggi, il professor Leonardo Trovagenius, alter ego del grande Genio Leonardo, e la sua aiutante la professoressa Sottuttio, scienziati divertenti e un po' matti, proporranno ai bambini giochi ed esperimenti ludo-scientifici, per scoprire il “Piccolo genio” che c'è in ogni bambino.

Piccolo genio è una rassegna promossa dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, insieme con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e il comune di Vinci con il sostegno di Unicoop Firenze.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro per il singolo evento, 15 euro per l'abbonamento.

Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo o 13 per l'abbonamento.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso Giallo Mare Minimal Teatro, via P.Veronese 10 a Empoli.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 568012

Email: terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro

tel. 0571 81629 – 83758 email: info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

