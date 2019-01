Piscina Castelfiorentino, 2,6 milioni di euro dalla MetroCittà per copertura e ristrutturazione

Due milioni e seicentomila euro per ristrutturare completamente la Piscina Azzurra di Castelfiorentino. E’ quanto è stato stanziato dalla Città Metropolitana di Firenze per i lavori di adeguamento sismico e normativo, la riorganizzazione e la riqualificazione dei servizi, la sostituzione dei rivestimenti e i nuovi infissi.

Il primo intervento – per una spesa di 1.400.000 euro - è già in fase di gara (la scadenza per la presentazione delle offerte è l’8 febbraio) e prevede la sostituzione completa della copertura. Quella esistente, infatti, che poggia su pilastri in c.a., versa in condizione di degrado a causa del cloro contenuto nel vapore acqueo, e sarà pertanto sostituita da una nuova copertura metallica che andrà a poggiare su nuove strutture metalliche realizzate sul perimetro del fabbricato esistente ed esternamente ad esso. Il sistema di fondazione sarà formato da una serie di plinti isolati. Questi lavori, necessari in ogni caso per garantire la sicurezza statica della struttura, ne consentiranno anche l’adeguamento all’attuale normativa sismica, andando a interessare sia le strutture portanti verticali che le fondazioni.

Per il secondo intervento – costo 1.200.000 euro – la Città Metropolitana ha già approvato il progetto esecutivo e a breve sarà pertanto bandita la gara di appalto. Esso prevede il completo rifacimento degli spogliatoi, attraverso una suddivisione degli spazi interni, e la piena rispondenza alla normativa CONI sia per quanto riguarda il numero di utenti in grado di accogliere (compresa la necessaria suddivisione maschi/femmine) sia per quel che riguarda l’accesso alle persone disabili. Il progetto contempla inoltre la sostituzione di tutti i rivestimenti, a pavimento e a parete, la sostituzione delle griglie per la raccolta delle acque a pavimento, la sostituzione dei sanitari e delle rubinetterie, l’installazione di nuovi infissi (sia in parete che in copertura). Verranno infine adeguati gli impianti, con la realizzazione di una nuova vasca di compenso, e adeguato l’intero l’immobile alla normativa antincendio.

Complessivamente (primo e secondo lotto) si conta di portare a termine i lavori entro la fine del 2019.

“Per noi è stata una grande sofferenza – sottolinea Giuliano Salvi, presidente dell’ASD Castelfiorentino nuoto e pallanuoto – assicurare in questo periodo la continuità delle attività svolte dalla nostra associazione. Accogliamo pertanto positivamente questa notizia, auspicando che i tempi dei lavori siano rigorosamente rispettati”.

“Un intervento di grande rilevanza – osserva Giampiero Mongatti, sindaco delegato per l’edilizia scolastica nel Consiglio Metropolitano – per ristrutturare a tutto tondo la Piscina di Castelfiorentino, un nostro impianto che sarà non solo adeguato alle nuove normative ma anche riqualificato e reso pertanto pienamente fruibile all’intera popolazione, compresa quella scolastica”.

“Esprimo grande soddisfazione – sottolinea Patrizia Paperetti, dirigente scolastico dell’Istituto “F. Enriques” – per questo investimento sulla Piscina da parte della Città Metropolitana, a beneficio di tutta la comunità di Castelfiorentino e in modo particolare del nostro Istituto. I nostri ragazzi avranno finalmente la possibilità di fruire di questo impianto, potendo così praticare uno sport completo come il nuoto e anche lo spirito di squadra attraverso la pallanuoto, propedeutico peraltro al loro percorso formativo. Un grande risultato, dunque, che conferisce sempre di più all’Enriques la fisionomia e le caratteristiche di un Campus scolastico”.

“Sono contento per questo investimento – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – che consente alla Piscina Azzurra di risolvere le sue criticità, e di fare un ulteriore salto di qualità sul suo profilo strutturale. E’ un impianto del nostro Enriques, punto di riferimento per l’intera Valdelsa; il mio ringraziamento va alla Città Metropolitana di Firenze, che ha manifestato in questi anni grande attenzione per il nostro territorio e ha lavorato alacremente per risolvere la problematica dell’adeguamento normativo. Auspichiamo che i lavori possano essere conclusi nei tempi previsti, per l’utenza della scuola e per quella che gravita attorno a questo impianto, in primis la Società Nuoto castellana”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino