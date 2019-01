Poderaccio, Alberti: "Abusivi discriminati? Se ne tornino al loro Paese"

“Dispiace apprendere di nuovi insediamenti abusivi a Firenze, soprattutto perché diventa evidente la speculazione politica che è stata fatta sull’uccisione di Duccio Dini. I grandi annunci, lo sgombero, le ruspe sull’onda emotiva, non hanno affatto risolto la situazione – dice Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega – Grazie a Salvini a Roma sono riusciti a sgomberare i Casamonica e abbattere le ville abusive, noi a Firenze, non siamo riusciti a evitare che ricostruiscano le baracche”.

“Se queste persone vogliono un posto letto, perché ‘ne hanno diritto’, come dicono, chiedano le case popolari come tutti gli italiani in difficoltà – continua Alberti - Le regole ci sono e tutti le devono rispettare. Se queste persone si sentono discriminate perché nessuno vuole affittargli una casa (peraltro difficile trovare una casa in affitto a 400 euro per quattro persone) si facciano un esame di coscienza: se la situazione è quella descritta, con ‘montagne di rifiuti, incendi di materiali’, come possono pensare che qualcuno gli affitti una casa? Se si sentono così discriminate, che se ne tornino da dove sono venuti. Se il Comune concederà un campo a queste persone per ricostruire le baracche – conclude Alberti - sarà un atto di discriminazione, sì, ma verso i fiorentini”.

Fonte: Ufficio Stampa Jacopo Alberti

