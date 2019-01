Revisione autovelox San Pierino, raccolta firme della Lega a Fucecchio

Marco Cordone, Segretario Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa, informa che la Sezione locale della Lega, domani mercoledì 16 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 13 circa, raccoglierà le firme in piazza XX settembre a Fucecchio, ad un apposito banchino ubicato all'ingresso del mercato settimanale lato bar Giuliano, "Per la revisione del limite di velocità con conseguente ritaratura dell'autovelox, in via Sanminiatese SR 436 San Pierino - Fucecchio(FI)". "Si tratta di una petizione - dichiara Cordone- aperta alla firma di tutti che non vuole ridurre in alcun modo la sicurezza stradale nel tratto interessato ma chiede l'innalzamento a 60Km/h del limite di velocità sul quel tratto di strada con la conseguente ritaratura dell'autovelox. Su questi temi, rileviamo contraddittorio il comportamento del Sindaco di Fucecchio che anche Delegato dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per quanto riguarda la Polizia municipale e amministrativa etc.".-

Fonte: Lega Toscana -Salvini Premier Empolese Valdelsa Ufficio Stampa

