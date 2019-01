Sacche alimentazione ora disponibili, Asl convoca commissione d'indagine e si scusa con la famiglia

“Subito una Commissione d’Indagine interna specifica per chiarire, il più rapidamente possibile, la congruità delle procedure seguite e i comportamenti tenuti dalle strutture”. E’ quanto ha deciso la direzione generale, stamattina, appreso dalla stampa della mancata consegna delle sacche di alimentazione ad un paziente affetto dalla SLA.

“Considerata la gravità dei fatti, così come sono stati descritti, – precisa la direzione generale- vogliamo capire come essi si sono effettivamente svolti e se ci sono delle responsabilità”. La Commissione si insedierà già domani e procederà alle verifiche.

L’Azienda Sanitaria, sempre stamattina, si è anche scusata con i familiari del paziente che nei giorni scorsi non è riuscito ad avere la fornitura richiesta, attivandosi immediatamente e comunicando alla famiglia che le sacche possono essere ritirate da oggi nella farmacia territoriale del San Giuseppe di Empoli. Il prodotto è, infatti, tornato disponibile da ieri (lunedì 14 gennaio) con una fornitura complessiva di 24.000 confezioni in distribuzione da oggi, a copertura fabbisogno mensile.

Attraverso questi presidi farmaceutici la Asl assicura agli assistiti la distribuzione di ausili per la cura e prevenzione del diabete, di alimenti per pazienti affetti da particolari patologie, di medicazioni, di ausili per incontinenza e per pazienti stomizzati.

Fonte: Asl Toscana Centro

