Si riunisce il consiglio comunale: si discute anche del caso Buscemi

Saranno due question time, secondo l'ordine del giorno presentato dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ad aprire la seduta del Consiglio Comunale di oggi, martedì 15 gennaio, dalle 14,30 presso la rinnovata Sala Delle Baleari, piano secondo di palazzo Gambacorti.

Il primo, del consigliere Cicco Auletta (Diritti in comune), è sulla chiusura della sezione “3 anni” alla scuola "Agazzi" del quartiere “I Passi”. Gli risponderà l’assessore alla pubblica istruzioneRosanna Cardia. Il secondo, del consigliere Giuliano Pizzanelli (Pd), è sulla richiesta di dimissioni dell’assessore alla cultura, Andrea Buscemi, dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti.

Successivamente verranno discusse alcune interpellanze come quella del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune) sulla realizzazione di un nuovo supermercato nell’area già occupata dal Consorzio Agrario sull’Aurelia o come quella, dei consiglieri Marco Biondi e Maria Antonietta Scognamiglio, entrambi del Pd, sulla indagine epidemiologica ed ambientale commissionata dal Comune di Pisa e condotta, tra gli altri, dal Cnr, Ausl 5, Università e Arpat. Per la prima interpellanza è prevista la risposta dell’assessore all'urbanistica, Massimo Dringoli, alla seconda, invece, risponderà l’assessore all'ambiente, Filippo Bedini.

I consiglieri comunali, inoltre, saranno chiamati anche a discutere delle disposizioni del Comune di Lodi rivolte ai cittadini extracomunitari per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate - la consigliera Olivia Picchi (Pd) ha presentato una mozione - dell’impatto su i territori del decreto sicurezza - il consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune) ha presentato una mozione - e infine, per iniziativa questa volta della Commissione Urbanistica del Comune – il presidente di questa Commissione è il consigliere Maurizio Nerini (noiadessopis@) – del “riassetto del parcheggio del Pisa Mover”.

Da ultimo, i consiglieri comunali Marco Biondi e Olivia Picchi, entrambi del Pd - vedi foto allegata - chiederanno ai consiglieri comunali che sia discussa la questione della mostra – tutt'ora in corso - di Ozmo alla torre Guelfa perché secondi i due consiglieri comunali, “l’amministrazione comunale non ha mantenuto le promesse fatte all'artista in particolare perché non gli è stato concesso lo spazio dell’SMS sul Viale delle Piaggio che sarebbe stato senz'altro più adatto”.

La prossima seduta del consiglio Comunale si terrà martedì 29 gennaio, dalle 14,30, sala Delle Baleari. Per tutte le sedute è sempre prevista la diretta streaming.

Fonte: Ufficio Stampa del Consiglio Comunale

