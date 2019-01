Sigep 2019, il pizzaiolo senese Tommaso Vatti tra le eccellenze dell'arte bianca

Sabato si aprono le danze della 40° edizione del SIGEP, Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali in programma al polo fieristico di Rimini dal 19 al 23 Gennaio. A portare il territorio senese all’appuntamento più atteso e importante per professionisti e appassionati del settore ci sarà Tommaso Vatti, patron della pizzeria La Pergola di Radicondoli, premiato con 3 Spicchi Gambero Rosso per la sua pizza degustazione “a km vero”.

Una partecipazione importante per l’ambasciatore senese della pizza degustazione, che in qualità di Petra® Selected Partner sarà ospite dello Stand di Molino Quaglia (Hall B5D5/003), produttore della farina Petra® Evolutiva utilizzata da Vatti per le sue pizze e il suo pane cotti in forno a legna.

SIGEP sarà l’occasione per presentare in anteprima - nella giornata di sabato 19 alle 12.45 - una nuova creazione: la pizza con fegatino di pollo, cipolla caramellata e cappero di Pantelleria su base di farina Petra® Evolutiva. Il debutto al SIGEP di Tommaso Vatti, che porta avanti un concetto di pizza basato su ingredienti “a km vero”, espressione delle eccellenze del territorio italiano, è un’importante conferma dopo il riconoscimento del Gambero Rosso come pizzaiolo tra i migliori d’Italia.

Gli appuntamenti con la pizza de la Pergola continuano a Siena il 17 gennaio presso l’Hotel Continental dove verrà servita una cena con pizze a degustazione e grandi etichette; sempre all’Hotel Continental il 26 e 27 gennaio, in occasione di Wine&Siena, sarà presente un corner per la degustazione di pizze abbinate ai grandi vini; il 1 Marzo, nei locali de La Pergola di Radicondoli, si terrà invece una serata organizzata dall’Enoclub Siena alla scoperta di inediti abbinamenti tra pizze a km vero e i vini dei Colli Senesi.

Fonte: Ufficio Stampa

