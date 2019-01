Sui Generis: l'identità di genere in ciclo di workshop e talk a Le Murate

Parte mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio il ciclo di workshop e talk intitolato Sui Generis e dedicato all'identità di genere, in programma curato da Le Murate. Progetti Arte Contemporanea e in programma a cadenza mensile fino a marzo. Il primo appuntamento del ciclo si intitola Ordito e vede una prima giornata – mercoledì 16 – riservata ad artisti e curatori (su iscrizione) durante la quale la tessitrice Paola Aringeris realizzerà un'opera al telaio mentre Chiara Camoni e Cecilia Canziani terranno un reading collettivo su testi di Richard Sennet (L’uomo artigiano) J.B.S. Haldane (Della Giusta Misura), Magdalena Droste (Bauhaus) Anni Albers (On weaving) Gian Antonio Gilli, (Arcaici Specialisti), Chiara Frugoni (Una solitudine abitata), Chiara d’Assisi, Carlo Sini (Il sapere dei segni). La seconda giornata – giovedì 17 gennaio a partire dalle 17:30 – propone un talk aperto al pubblico; protagonista lo storico dell'arte Francesco Ventrella e il suo intervento “Uno più uno fa tre: empatie queer”.

Paola Aringes lavora come tessitrice, in ambito artigianale e artistico. Conduce da anni una ricerca sui disegni e sui tessuti popolari: determinante è stato l’incontro e la collaborazione con le sorelle Berberi, due anziane tessitrici della Versilia che hanno diviso la loro vita tra i campi e il telaio. Si è specializzata nella progettazione tessile e nella traduzione dei tracciati tradizionali con Graziella Guidotti. Ha approfondito la tintura naturale con Paola Siddu. Insegna regolarmente sia in ambito privato che istituzionale, come nel caso delle lezioni tenute agli operatori museali presso il Museo Etnografico di Villafranca, Massa.

Francesco Ventrella insegna storia dell’arte presso l’Università del Sussex (UK) ed è Paul Mellon Rome Fellow alla British School at Rome, dove conduce una ricerca sulla scrittrice lesbica Vernon Lee e le teorie dell’empatia agli inizi del ventesimo secolo. Francesco si occupa di storiografia, scritture d’arte e cultura visiva moderna e contemporanea e ha pubblicato diversi studi di estetica queer e femminista. Nel 2017 Francesco ha curato con Meaghan Clarke un numero speciale della rivista “Visual Resources” intitolato Women and the Culture of Connoisseurship e con Giovanna Zapperi sta curando il volume di saggi Art and Feminism in Postwar Italy: The Legacy of Carla Lonzi di prossima pubblicazione.

