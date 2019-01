A Teatri di confine 'Il giardino giapponese'

Terzo appuntamento per Teatri di confine, rassegna teatrale serale dedicata a bambini e famiglie, che sta ottenendo un grande successo di pubblico e che si svolge al Minimal Teatro di Empoli.

Venerdì 18 gennaio alle 21.00 in scena Il giardino giapponese, una produzione Tpo/Teatro Metastasio, per bambini dai 5 ai 10 anni

Lo spettacolo è un racconto per immagini e danza dedicato alla bellezza del giardino giapponese concepito come un mondo in miniatura. Shiro, un ragazzo coraggioso, è il primo giapponese a partire dal suo piccolo villaggio di montagna per arrivare fino al mare, simbolo del limite raggiungibile, in un viaggio alla scoperta di un paesaggio in continuo cambiamento.

In scena il giardino giapponese viene ricostruito attraverso immagini proiettate a terra su di un grande tappeto da danza sensibile al tatto. Grazie alla presenza di sensori a pressione nascosti, le immagini e i suoni si animano e i bambini sono invitati ad entrare in scena, individualmente o a piccoli gruppi, per esplorare i diversi ambienti naturali immergendosi nelle sensazioni visive e sonore vissute da Shiro nel suo viaggio.

La rassegna Teatri di confine è promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro, in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli.

Ultimo appuntamento venerdì 1 febbraio con il padrone di casa Renzo Boldrini che presenta il suo ultimo spettacolo Trame su misura, una produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Dopo gli spettacoli verranno offerti, a grandi e piccini, bibite e dolcetti per scambiarsi opinioni sulle rappresentazioni appena viste e una dolce buonanotte.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.00, biglietto unico 7 euro.

C’è una promozione speciale per la prima edizione: i primi venti spettatori, per ogni appuntamento, che contatteranno Giallo Mare Minimal Teatro riceveranno un biglietto omaggio.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

E’ gradita la prenotazione. Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it

Fonte: Giallomare Minimal Teatro

