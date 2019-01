TNT Empoli, collegiale spagnola per Taddeucci. Vittorie per Monepi e Nicotra

Inizierà domenica 20 gennaio il collegiale 'spagnolo' della biancazzurra Ginevra Taddeucci, affiancata da altri tre atleti della nazionale italiana di nuoto in acque libere. La portacolori del T.N.T. Empoli si allenerà a Fuerteventura, la seconda isola più grande delle Canarie nell'Oceano Atlantico, fino a sabato 9 febbraio insieme a Giulia Gabbrielleschi, Marcello Guidi e Andrea Manzi. I venti giorni di preparazione, guidata dai tecnici Massimiliano Lombardi e Raffaele Avagnano, rappresentano per l'allieva del dt Giovanni Pistelli l'introduzione alla stagione agonistica delle competizioni su lunghe distanze, dove è accreditata di ulteriori progressi.

Frattanto la società empolese ha avvalorato la propria crescita grazie alla 18a posizione in classifica nel campionato italiano a squadre maschile – Coppa Caduti di Brema. Perciò, con le prime sedici formazioni qualificate, otto per parte, nelle finali di A1 e di A2, il club di viale delle Olimpiadi è giunto 2° nella serie B1 uomini dietro al Gam Team Brescia. Poi, a Colle Val d'Elsa nella seconda prova di qualificazione al campionato regionale invernale per Categoria, i biancazzurri Filippo Monepi (classe 2001) e Mario Nicotra (nato nel 2002) hanno ottenuto quattro vittorie in totale. Monepi ha realizzato il miglior tempo sui 200 e 400 stile; Nicotra si è imposto nei 100 e 200 dorso. Le gare in vasca corta per i titoli toscani delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, si terranno da venerdì 15 a domenica 17 febbraio alla piscina 'La Bastia' di Livorno.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - ufficio stampa

