Tuscany Open 2019, i grandi della danza ospiti a Montecatini

Per tre giornate il Palaterme di Montecatini ospiterà i più grandi ballerini al mondo di danze standard e danze

latino-americane. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio si terrà il Tuscany Open 2019.

L’evento è organizzato dall’unione di forze di tre grandi associazioni sportive dilettantistiche toscane: il GDS STELLA POLARE ASD (qui presente il Presidente Santini Brunello), il BUTTERFLY ASD di Massarosa (qui presente uno dei responsabili tecnici Angela Petrini) e il TIP TAP ONE LIVORNO ASD dei maestri internazionali Michele Bonsignori e Monica Baldasseroni.

Tutte queste prestigiose scuole fanno capo ad uno dei maestri di ballo più famosi l mondo Fabio Selmi che è tra l’altro il maestro dei 4 volte campioni danze standard Dmitry Zharkov e Olga Kulikova che saranno nostri graditi ospiti col loro show nella giornata di domenica 20 gennaio.

La manifestazione ospiterà nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 gennaio le competizioni internazionali WDSF (World Dance Sport Federation) , inizieranno la mattina con le varie gare di selezione per culminare alla sera nei due stupendi GALA’ durante i quali vedremo disputare le finali di tutte le competizioni svolte durante la mattina ed il pomeriggio. Il Palasport per l’occasione sarà allestito come una bellissima sala da ballo con tavoli dai quali poter assistere allo

spettacolo dal bordo della pista.

Oltre ai tantissimi competitori italiani avremo moltissime rappresentanze europee ed extra europee: Belgio, Cipro, Olanda, Austria, Azerbaijan, Rep. Ceca, Inghilterra, Germania, Francia, Finlandia, Israele, Lituania, Macedonia, Norvegia, Cina, Slovakia, Russia, Polonia, Romania, Spagna ed altre. Tra gli altri anche due finalisti al campionato del mondo: nelle danze latinoamericane dall’Ungheria Andrea Silvestri e Martina Varadi 6’ classificati al mondiale, nelle danze standard i vice-campioni del mondo Evaldas Sodeika e Ieva Zukauskaite dalla Lituania .

La domenica invece in pista si terranno le competizioni nazionali partendo dai principianti per arrivare fino ai più esperti, un concorso in collaborazione con Promodanza e ASC. Nei tre giorni di gara saranno in pista più di 800 coppie di atleti che si sfideranno ballo dopo ballo per uno spettacolo che vale assolutamente la pena di essere vissuto.

Fonte: Ufficio stampa

