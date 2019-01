Un kg di cocaina nel fustino del detersivo: arrestato 27enne

La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato uno straniero che stava trasportando una partita di cocaina sull’A/1. E’ accaduto domenica scorsa quando i poliziotti, impegnati nel dispositivo a reticolo che le pattuglie in Toscana attuano lungo le principali arterie della regione, lo hanno fermato vicino Monte San Savino.

Lui, un dominicano di 27 anni, era alla guida di un’Audi con targa spagnola noleggiata a Barcellona e davanti alla pattuglia ha fatto lo spavaldo, tant’è che ha mostrato tutto quello che aveva nel bagagliaio, tra cui alcune buste contenenti detersivi e altri prodotti per la casa comprati a Roma. Ma gli investigatori della Sottosezione di Battifolle hanno l’occhio lungo, tant’è che hanno subito notato un fustino di Dixan che sembrava essere stato chiuso in modo raffazzonato.

Il loro intuito ha fatto centro anche questa volta, poiché in mezzo alla polvere del detersivo il corriere aveva nascosto un involucro di cellophane con dentro più di un chilo di droga. Per sviare il fiuto dei cani antidroga lo straniero aveva pure cosparso la sostanza con il dentifricio, ma per lui non c’è stato scampo perché gli esami di laboratorio hanno accertato che quella era cocaina purissima.

Quando ha capito che per lui non c’era più niente da fare, l’uomo ha anche consegnato agli agenti svariate scatole di un farmaco usato per tagliare lo stupefacente. La Polstrada lo ha condotto in carcere ad Arezzo, sequestrandogli auto e droga che, sulle piazze di spaccio, gli avrebbe fruttato quasi 80.000 euro.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

