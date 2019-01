Il sindaco Cucini interviene in Senato sui Festival teatrali

Giovedì 17 gennaio, alle ore 14, il sindaco Giacomo Cucini interverrà, a Roma, ad un'audizione tenuta dalla Settima Commissione del Senato della Repubbica, commissione deputata ad occuparsi di Istruzione pubbica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

Oggetto dei lavori la "Indagine conoscitiva in materia di fondo unico dello spettacolo (FUS)". L'intervento sarà nella sezione dedicata alla Associazione nazionale arti performative (ANAP) per il festival Mercantia, in qualità di associato all'ANAP.

Il sindaco Cucini, che sarà accompagnato dall'Assessore alla cultura Francesca Pinochi, è anche responsabile del settore Festival di spettacolo dal vivo per ANCI Toscana.

L'intervento potrà essere seguito in diretta streaming su www.senato.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo