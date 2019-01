Aggressioni, alcol e furto del Bambin Gesù: chiusa 15 giorni associazione a Firenze

Nella serata di ieri, martedì 15 gennaio, i carabinieri di Firenze hanno notificato al presidente di un’associazione culturale, con sede in via Mezzetta, la sospensione della licenza dell’esercizio per 15 giorni.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Firenze, è scaturito a seguito di diversi episodi avvenuti all’interno del locale di ritrovo dell’associazione, da ultimo un’aggressione in danno di due giovani avventori, ricorsi alle cure mediche, avvenuta la notte del 13 gennaio.

I militari hanno evidenziato plurimi fatti violenti: in data 5 gennaio un gruppo di giovani avventori del locale ha rubato statuetta del Bambini Gesù dal Presepe allestito sul sagrato della Basilica di Santo Spirito; nel gennaio e nell’aprile 2018 si sono verificate due aggressioni.

In virtù degli eventi riportati, il locale è stato da tempo segnalato dai residenti quale luogo di aggregazione di giovani dediti al consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, e che, in ragione di ciò, creano schiamazzi con notevole disagio per gli abitanti della zona

