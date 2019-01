Buono come il lupo, la nuova produzione di Renzo Boldrini di scena al Minimal Teatro

Sabato 19 gennaio al Teatro comunale di Santa Maria a Monte alle 16.30, Il Baule dei sogni, la rassegna per bambini e famiglie, propone una delle ultime produzioni della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro in collaborazione con Sacchi di Sabbia. In scena Buono come il lupo di Renzo Boldrini, con Tommaso Novi e Tommaso Taddei, regia di Giovanni Guerrieri. Lo spettacolo è adatta a bambini dai 4 ai 10 anni.

Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non sembra, è un lupo.

Quando si apre il sipario, gli spettatori si trovano davanti un lupo che sottoposto ad una lunga cura sembra essere divenuto più innocuo di un agnello. Il protagonista dello spettacolo è accompagnato da un maestro particolarmente abile nell’usare le note del suo piano per guidare il lupo come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino e come il più comico dei clown.

Una voce fuori campo incalza il lupo per verificare se sta solo fingendo o è davvero guarito, ormai trasformato definitivamente in una creatura assolutamente buona. Per fare questo esperimento il lupo viene quindi sottoposto a domande e prove appositamente create per risvegliare i suoi appetiti da favola e la sua feroce fame.

Per indurlo in tentazione viene usata perfino l’esca la più appetitosa: una bambina dal cappuccetto rosso! Per evitarla, per fuggire lontano da lei, il lupo diventa protagonista delle più impreviste reazioni dando vita alle più fantastiche peripezie.

Un esperimento costellato di piccoli e grandi colpi di scena che si concluderà con un inevitabile lieto fine, nel senso che ciascuno tornerà a chiusura di sipario a svolgere il proprio ruolo naturale perché al cuor non si comanda e mica tutti possono essere buoni come il pane!

Ultimo appuntamento con il Baule dei sogni sabato 26 gennaio con Cilindro e la spada nella roccia, produzione Gli alcuni.

Biglietto per bambini 3 euro, per adulti 4,50 euro. Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

