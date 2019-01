A Carmignano tornano i corsi di lingua straniera per adulti promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune mediceo. Si potrà scegliere tra inglese, tedesco, francese e, a grande richiesta, si ripete anche il corso di cinese. Per le iscrizioni è necessario inviare entro mercoledì 23 gennaio una mail acultura@comune.carmignano.po.it indicando il proprio nome, cognome, recapito telefonico e il corso per cui si chiede l’iscrizione.

Le lezioni si terranno allo Spazio Giovani di Comeana in orario serale e prenderanno il via lunedì 11 febbraio. La durata di ogni corso è di 30 ore, la frequenza è di una o due volte alla settimana.

Il corso d’inglese si tiene il lunedì, il martedì e il mercoledì (una o due volte la settimana in base ai corsi che saranno attivati) in orario compreso tra le 19,30 e le 22,30; quello di tedesco il lunedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21; francese il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21 e infine cinese il martedì dalle 21 alle 22.30.

E’ previsto un test d’ingresso per i nuovi iscritti lunedì 28 gennaio dalle 20 allo Spazio Giovani di Comeana. Il costo di ciascun corso è di 55 euro per i residenti e 70 euro per i non residenti (verrà data priorità ai residenti), il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo la conferma dell’attivazione del corso. Il numero massimo di partecipanti per classe è di 15 persone, i corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di 10 iscritti.

