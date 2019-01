Carnevale Viareggio, continua la vendita dei biglietti cumulativi

Continua la vendita dei biglietti cumulativi per assistere a tutte e cinque le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio 2019. L'intero costa 35 euro e il ridotto 25 euro (under 14 anni). Per i bambini fino a 1,20 metri di altezza l’ingresso è gratuito.

LE SPECIALI PROMOZIONI

Grazie alla partnership tra il Carnevale di Viareggio ed Esselunga al biglietto cumulativo è abbinato lo speciale coupon con uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro, spendibile con Carte Fidaty presso i supermercati Esselunga. Inoltre 5 euro di sconto, su una spesa minima di 25 euro in parafarmaci, presso Farmacity alla stazione ferroviaria, per ogni utente che presenterà il biglietto cumulativo del Carnevale.

DOVE SI POSSONO ACQUISTARE

I biglietti cumulativi si possono acquistare presso la Zattera (in piazza Campioni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15,15 alle 19) e presso la nuova biglietteria della Fondazione Carnevale ubicata all’ingresso principale della Cittadella nei giorni 19, 20, 26, 27 gennaio e 2 e 3 febbraio con orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Si possono acquistare anche presso i negozi Esselunga di Viareggio, Lido di Camaiore, Lucca, Pisa, Massa e Carrara e presso le farmacie comunali di Viareggio Farmacity.

QUANDO SI POSSONO ACQUISTARE

I biglietti sono in vendita fino ad esaurimento dei 16mila contingentati e comunque fino alla vigilia della prima sfilata, venerdì 8 febbraio.

Fonte: Fondazione Carnevale di Viareggio

