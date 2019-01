Cattivi odori a Ponte a Egola, spandimento di acque da frangitura delle olive

Nella serata del 15 gennaio sono state avvertite forti maleodoranze nella zona di Ponte a Egola, che hanno reso necessario l'intervento della Polizia Municipale del Comune di San Miniato e del personale ARPAT in regime di pronta disponibilità. Gli accertamenti condotti hanno portato ad imputare la responsabilità di tali fenomeni odorigeni a spandimenti di acque di vegetazione (da spremitura di olive) su terreni agricoli in via Maremmana. L'orario notturno non ha consentito, al momento, di esaminare i terreni da cui provenivano e di poter risalire ai soggetti che hanno effettuato tale spandimento. Le indagini sono tuttora in corso.

Fonte: Arpat

