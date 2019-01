Diciottesimo a Palazzo, Firenze chiama a raccolta i maggiorenni

Torna domani, nel Salone dei Cinquecento a partire dalle 15, l’iniziativa ‘18esimo a Palazzo’, la festa per i neo 18enni che festeggeranno il raggiungimento della maggiore età a Palazzo Vecchio. Alla cerimonia, condotta dal cantante Lorenzo Baglioni, sono stati invitati tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Nell’occasione il sindaco Dario Nardella conferirà la cittadinanza italiana, su decreto della Prefettura, a tre ragazzi stranieri, che giureranno sulla Costituzione. Parteciperanno anche l’assessore alle politiche giovanili Andrea Vannucci e il consigliere delegato per le politiche giovanili Cosimo Guccione.

Nel Salone saranno presenti il desk dell’Informagiovani e quello dell’ufficio Europe Direct per informare i giovani delle opportunità di studio e lavoro in Europa. Il Comune di Firenze ha infatti aderito alla campagna “Cities-4-Europe – Europe for Citizens” che la rete di città europee Eurocities ha lanciato per il 2018. Scopo della campagna è realizzare iniziative locali che, coinvolgendo direttamente i cittadini, contribuiscano a rafforzare la fiducia fra i cittadini e le istituzioni, incoraggiando così la crescita di un’identità comune a livello europeo. Firenze ha scelto di incontrare, grazie alle attività organizzate nell’ambito di “Cities4Europe”, soprattutto i giovani: per questo nel Salone sarà presente anche un’urna per raccogliere le cartoline predisposte da Eurocities su cui i partecipanti possono riportare la loro idea di Europa.

A ogni neodiciottenne verrà consegnata una copia della Costituzione e durante la cerimonia verranno letti dai ragazzi i primi tre articoli della Carta.

I giovani riceveranno come regalo dalla Fiorentina due biglietti in curva ferrovia per una partita in casa a scelta. Inoltre la Lega Basket Serie A distribuirà a ogni partecipante un voucher che dà diritto ad ottenere due biglietti gratuiti per la giornata di venerdì 15 febbraio quando è in programma la seconda giornata di quarti di finale (ore 18 e 20.45) della PosteMobile Final Eight al Mandela Forum.

Al termine della cerimonia i giovani potranno visitare liberamente il museo di Palazzo Vecchio e la Torre di Arnolfo, dato che domani pomeriggio il museo sarà chiuso al pubblico.

Continua intanto la collaborazione del Comune con i quotidiani che hanno la redazione a Firenze con lo scopo di promuovere la lettura dei giornali tra i giovani: un quotidiano a turno sarà quindi distribuito a tutti i partecipanti e domani sarà la volta di La Nazione.

