Disordini in centro a Altopascio, fermato e denunciato 27enne

Momenti di tensione questa mattina (mercoledì 16) nel centro di Altopascio, quando un cittadino straniero di origine marocchina, in palese stato di alterazione psicomotoria, ha creato disordini in via Cavour e in due locali del corso. Immediato l'intervento del comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini, che, aiutato anche da una pattuglia, è riuscito a fermare il soggetto e a portarlo nella sede del comando, in via Bientina.

«Anche qui – racconta il comandante – la persona fermata ha cominciato a dare in escandescenze, rovesciando tutto quello che gli capitava sotto mano e compiendo anche atti autolesionistici. A quel punto abbiamo chiamato il 118, che ha trasferito il soggetto all'Ospedale San Luca di Lucca. Dalle indagini effettuate abbiamo ricostruito che si tratta di un ragazzo di 27 anni, senza fissa dimora, irregolare, soggetto all'obbligo di firma in quanto ha precedenti per spaccio, detenzione di stupefacenti e porto abusivo di arma impropria. Abbiamo provveduto a denunciarlo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire documenti e generalità e danneggiamento di arredi e attrezzature di proprietà del Comune di Altopascio».

Continua quindi l'attività della Polizia Municipale, così come concordato con il sindaco, Sara D'Ambrosio, di presenza, controllo, pattugliamento e prevenzione del territorio comunale, nel centro e nelle frazioni. Attività che richiedono professionalità e costanza, oltre che, soprattutto per alcuni casi, una sempre più stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine.

Fonte: Comune di Altopascio - ufficio stampa

