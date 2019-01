Sorpreso a spacciare nei boschi di San Gervasio, arrestato 23enne

Si è verificato un blitz dei carabinieri di Pontedera nella zona boschiva di San Gervasio nella serata del 15 gennaio. I militari, mimetizzatisi nella macchia, hanno arrestato per spaccio un 23enne di origini marocchine.

Il 23enne ha tentato di sfuggire ai militari ,ma con scarso successo visto, che è stato raggiunto e arrestato. In seguito è stato trovato in possesso di grammi dieci di cocaina suddivisa in quattordici dosi pronte per essere spacciate.

Giunto in Italia nel novembre dello scorso anno e registrato dal centro di identificazione di Pozzallo (SR) quindi irregolare sul territorio nazionale, il giovane è al primo arresto in Italia.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza e nella mattinata di oggi, 16 gennaio, è stato accompagnato innanzi al Giudice di Pisa per il rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto e condannato a un anno e quattro mesi. Il 23enne è stato rimesso in libertà proprio perché si tratta del primo arresto.

Tutte le notizie di Pontedera