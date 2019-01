Elezioni Scandicci 2019, per la ricandidatura di Fallani parte 'Make a Change' coi GD

Il 23 Gennaio parte Make a Change Scandicci, un format promosso dai Giovani Democratici Scandicci, rivolto a tutti i giovani under 30, per discutere idee e temi sulla città.



L'evento si terrà al ristorante Il Ponte, presso l'omonima casa del popolo, vicino Piazza Matteotti.

L'iniziativa vedrà presente la figura del Sindaco Sandro Fallani, che ascolterà le proposte di molti giovani, provenienti dalla varie realtà giovanili della città, ma anche dei singoli partecipanti.

All'iniziativa parteciperanno anche la Federazione degli Studenti e Rete Studenti Medi.

Le idee migliori saranno raccolte, per creare un contributo al programma del Sindaco Fallani, che si presenterà alle prossime amministrative.

Sono già un centinaio le adesioni raccolte.

L'evento parte alle ore 19.30 con un aperitivo e dei tavoli di lavoro, al fine di promuovere un dibattito tra i giovani, verranno alla luce varie proposte, partendo da quelle elaborate dai GD in questi mesi.

Alle 21.00 conclude il Sindaco, che raccoglierà le impressioni e le idee venute fuori nella prima parte dell'iniziativa.

Non finisce qui, alle 21.30 inizia un concerto, animato dalle giovani Band emergenti di Scandicci.



