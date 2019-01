Error 404, incontro e spettacolo con l'associazione Tiravento

Con l’inizio del 2019 riprendono gli incontri e le attività dell'Associazione culturale Tiravento a partire da temi che coinvolgono direttamente le giovani generazioni. Il tutto, come di consueto per Tiravento, in collaborazione con le tante realtà del territorio.

Il primo appuntamento è per domenica 20 gennaio con la “prima” dello spettacolo teatrale “ERROR 4” presso la Casa del Popolo di Greve.

In scena la compagnia del numeroso gruppo di ragazzi chiantigiani dell’Associazione Aldilà del Giordano: Niccolò Monnecchi, Giulia Scola, Giulia Migliorini, Andrea Gori, Anastasia Morgantini, Edoardo Macucci, Edoardo Viviani, Sophia Fancelli, Giacomo Magini, Irene Gori, Tommaso Lai, Cristina Gori, Carlotta Cacace, Jacopo Ciolli, Margherita Gimignani, Mattia Gori, Filippo Barbieri, Francesco Baggiani.

Lo spettacolo, realizzato sotto la regia di Marco Borgheresi, sarà l’occasione per interrogarsi e riflettere su rischi e opportunità di tecnologia e comunicazione digitale nell'ambito delle relazioni umane, con particolare riferimento ai giovani e al loro futuro.

La serata avrà inizio alle ore 19 con apericena e proseguirà con lo spettacolo (ingresso gratuito).

Fonte: Ufficio stampa

