Investito da un autobus a Firenze, è morto il 78enne ferito

Non ce l’ha fatta l’uomo di 78 anni rimasto ferito in un incidente stradale lo scorso 14 gennaio in via Datini. L’anziano, residente in zona viale Giannotti, era ricoverato in prognosi riservata ed è morto ieri sera all’ospedale di Santa Maria Nuova. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, l’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di lunedì in via Datini dove l’uomo si trovava a piedi insieme al suo badante, quando sarebbe stato urtato da un bus dell’Ataf in arrivo da via Erbosa.

