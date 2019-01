Lavori sulla rete idrica, ecco le zone di Firenze senz'acqua

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori di riparazione urgente di una perdita che sta causando abbassamenti di pressione alle utenze limitrofe, dalle ore 20.00 di questa sera i nostri tecnici saranno al lavoro su via dell’Agnolo con conseguente chiusura della strada. Il lavoro proseguirà tutta la notte in modo da ripristinare la normale viabilità già entro le ore 8.00 di domani, giovedì 17 gennaio.

Contestualmente Publiacqua informa anche riguardo altri lavori. A causa di lavori di sostituzione della rete idrica interessata dal guasto dei giorni scorsi, dalle ore 8.00 di venerdì 18 gennaio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella stessa via Viani (tratto da via Lega a via Signorini). L’intervento terminerà nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Fonte: Publiacqua - ufficio stampa

