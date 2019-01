Lutto nello sport a San Gimignano, è scomparso Luciano Ulivelli

L’Amministrazione Comunale di San Gimignano partecipa al grave lutto che ha colpito la Società San Gimignano Sport per l’improvvisa e prematura scomparsa del VicePresidente Luciano Ulivelli, Responsabile anche del settore giovanile della società stessa. “Mentre formuliamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Luciano Ulivelli ed alla Società San Gimignano Sport – dichiarano il Sindaco Giacomo Bassi ed il ViceSindaco con delega allo sport Niccolò Guicciardini – vogliano ricordare le ampie doti umane di Luciano, il suo attaccamento alla comunità sangimignanese ed in particolare al mondo dello sport. Luciano è stato un esempio di partecipazione attiva alla vita comunitaria, dedicandosi per molti anni al volontariato sportivo ed in particolare alla cura della crescita etica e fisica di moltissimi bambini e ragazzi di San Gimignano. Mentre rivolgiamo l’ultimo saluto a Luciano, vogliamo indicare a tutti i cittadini lo spirito di servizio al quale Luciano ha uniformato molta parte della sua vita, il legame che ha sempre coltivato con la sua Città ed il profondo rispetto delle Istituzioni, che ha praticato in ogni occasione di incontro».

Il cordoglio di Apd San Gimignano Calcio a 5

Un abbraccio a tutta la società del San Gimignano Sport e la famiglia Ulivelli per l’improvvisa scomparsa di Luciano.

“L improvvisa scomparsa di Luciano ci addolora tutti. Unisco alle mie condoglianze personali quelle di tutta la Polisportiva APD San Gimignano ricordando anche la collaborazione positiva sviluppata in questi anni.” sono le parole di Roberto Bagnai.

Fonte: Ufficio stampa

