Manga rari alla biblioteca di Sesto Fiorentino: anche un concerto con brani giapponesi

La mostra Immaginare la realtà - Stampe giapponesi dalla Collezione Mariani in corso di svolgimento presso La Soffitta Spazio delle Arti, storica galleria d’arte del Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata a Sesto Fiorentino, trova nuova risonanza grazie ad una bella collaborazione con la Società per la Biblioteca Circolante di Sesto Fiorentino.

E’ stato così allestito dal 14 gennaio, all’interno della biblioteca “Ernesto Ragionieri” di Doccia, uno spazio espositivo che mette a confronto alcuni fumetti del Fondo Totti, presente nella biblioteca stessa, con una selezione di manga originali giapponesi della Collezione Mariani. Insieme alla parte fumettistica è possibile godere di un video che presenta un collage di estratti dei più noti film d’animazione giapponesi intercalati da immagini delle stampe in mostra a La Soffitta Spazio delle Arti. Parallelamente alcuni fumetti del Fondo Totti sono stati prestati per essere esposti a La Soffitta Spazio delle Arti.

Il Fondo Totti è stato allestito a partire dal 2008 a seguito della prematura scomparsa, a 36 anni, di Marco Totti, volontario e membro del consiglio di amministrazione della Società per la Biblioteca Circolante e grande appassionato di animazione giapponese. La collezione è stata in parte donata dalla famiglia di Marco e in parte acquistata grazie alla quota di erogazioni liberali fatte all’associazione in sua memoria. Ad oggi il fondo consiste di circa 2700 documenti, tra manga (fumetti) e dvd di anime (serie di animazione). Il fondo, a scaffale aperto, si trova al piano terra della biblioteca ed è disponibile per il prestito e la consultazione.

“L’iniziativa - sottolinea Giancarlo Mariani, il collezionista che ha messo a disposizione le stampe in mostra a La Soffitta Spazio delle Arti e i manga originali visibili in biblioteca - è rivolta soprattutto al mondo dei giovani. E’ un invito a non perdere l’occasione di godere di una bella mostra sull’arte giapponese che rappresenta anche le radici della moderno mondo dei manga. Ma la cosa vale anche in direzione inversa: chi viene a vedere le stampe del genere Ukiyo-e esposte in mostra ma non conosce i manga, può trovare in biblioteca una ricca collezione che trasmette a sua volta la maestria dei maestri del disegno del Sol Levante".

Un altro evento collegato alla mostra si terrà domenica 20 gennaio: alle 17,30 nella sala Luzi della biblioteca comunale “Ernesto Ragionieri” di Doccia, ci sarà un concerto lirico-sinfonico dell’orchestra diretta da Grazia Rossi che interpreterà anche alcuni brani della tradizione nipponica.

La rassegna Immaginare la realtà - Stampe dalla Collezione Mariani allestita presso La Soffitta Spazio delle Arti, al secondo piano del Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata, è visitabile sino alla fine del mese di gennaio, ad ingresso gratuito, con i seguenti orari: domenica 10,30-12,30 e 16-19, dal martedì al sabato 16-19, lunedì chiuso.

Sede espositiva: La Soffitta Spazio delle Arti

c/o Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata - Piazza Rapisardi, 6 - Sesto Fiorentino (FI)

info: 335.6136979 - e-mail: ufficiostampa@lasoffittaspaziodellearti.it

Fonte: Ufficio stampa

