Michela Murgia ospite al Museo Marino Marini di Firenze

Sabato 19 gennaio alle ore 17:30, nella suggestiva Cappella Rucellai nel Museo Marino Marini di Firenze, si terrà il primo appuntamento del ciclo di incontri su "Arte e Spiritualità” . La scrittrice Michela Murgia terrà un reading dal titolo " Dall'acqua e dallo spirito. Il battesimo come dottrina della seconda possibilità”.

"Arte e spiritualità vuole essere uno spazio privilegiato di riflessione - spiega Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini di Firenze - . Un dialogo che intreccia il mondo della cultura con la dimensione etica e spirituale come momento necessario per entrare, attraverso la dimensione artistica, in relazione con l’altro e aprire nuove vie alla conoscenza. Un appuntamento nel quale verranno di volta in volta coinvolti filosofi, teologi, storici, scrittori, artisti, scienziati, personalità della politica e dell’economia. Una pluralità di voci, di idee e prospettive che non hanno la pretesa di dare risposte ma di suggerire nuove domande".

