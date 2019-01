Nuova caldaia al 'Virgilio' di Empoli: iniziati i lavori di sostituzione

La caldaia dell'impianto di riscaldamento dell'istituto scolastico 'Virgilio' di Empoli, in via Fabiani, si è rotta lunedì, presentando danni irreversibili. Gli uffici competenti della Città Metropolitana di Firenze hanno subito richiesto il nuovo generatore per provvedere alla sostituzione della caldaia. I lavori sono iniziati stamani e termineranno giovedì pomeriggio, 17 gennaio. L'impianto resterà acceso tutta la notte in modo che gli ambienti siano riscaldati per venerdì mattina.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

