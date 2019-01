Pinacoteca Civica, in fase di completamento i lavori di efficientamento

In via di completamento lavori per circa 50mila euro, finalizzati all'efficientamento della Pinacoteca Civica. Le operazioni riguardano la sostituzione della vecchia caldaia a metano con tre nuovi generatori a condensazione, da 100 kw ciascuno. Per l'intervento sarà richiesto il contributo GSE, relativo al conto termico, con cui l'amministrazione potrà recuperare circa 18mila euro.

«L'intervento, oltre a far risparmiare sui costi dell'energia, renderà più stabile l'assetto dei riscaldamenti in Pinacoteca – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli - , con un impianto moderno ed efficiente».

Il Comune ha appena completato oltre 200mila euro di lavori per l'efficientamento energetico sul complesso scolastico della Jacopo da Volterra, mentre sta per essere attivato anche l'impianto del "Pala San Felice". Gli interventi di efficientamento energetico non si fermano qua, perchè l’asilo nido in costruzione che sarà aperto a settembre, è accreditato in classe energetica A, grazie alla combinazione di una serie di soluzioni architettoniche ed impiantistiche, che vanno dalla struttura in bioedilizia alla climatizzazione con generatori a condensazione, fino all'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture, già installati sul tetto, con attenzione alla minimizzazione dell'impatto paesaggistico.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

