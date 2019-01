Poiana dall'ala ferita salvata lungo la Fi-Pi-Li a Empoli

Sulla Sgc Fi-Pi-Li, la sezione di Firenze ha salvato una poiana in difficoltà nei pressi dello svincolo di Empoli ovest. Una pattuglia ha notato l’uccello che, con un’ala ferita, stava zampettando a fatica verso la vicina scarpata, cercando di evitare i veicoli che gli sfrecciavano accanto e rischiavano di stritolarlo. I poliziotti hanno segnalato il pericolo alle altre auto aiutandosi con le bandierine rosse ed il lampeggiante, facendo da scudo al rapace con il veicolo di servizio. Si sono avvicinati per calmarlo e, dopo averlo sistemato in auto, lo hanno affidato al Centro di Recupero per animali selvatici di Empoli, ove gli esperti lo cureranno per farlo tornare a librarsi sui cieli della Toscana.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

Tutte le notizie di Empoli