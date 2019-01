Rottura tubazione acqua a Colonnata, disagi previsti

Informiamo i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che, causa guasto sulla tubazione DN 150 (15 centimetri di diametro) di via del Tiglio provocato da una ditta al lavoro sul altri sottoservizi, nelle prossime ore si verificheranno mancanze d’acqua nella stessa via del Tiglio, in via di Carmignanello, via Castellina, via di Fontemezzina. I nostri operatori stanno mettendo in atto le manovre necessarie a far si che tale guasto non abbia effetti importanti sul serbatoio di Colonnata ma nelle prossime ore abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua potrebbero interessare anche le zone alte del Comune come appunto Colonnata, Querceto e Quinto alto. La fine dell’intervento di riparazione è previsto per il tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto creerà loro.

Fonte: Publiacqua

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino