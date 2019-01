Rubata statua Gesù dal presepe a Firenze, giovane confessa

Sarebbe stato un giovane di 24 anni l'autore del furto della statua di Gesù Bambino dal presepe sul sagrato della chiesa di Santo Spirito a Firenze. Il 24enne è stato denunciato per furto dai carabinieri per il fatto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Il giovane è un fiorentino e avrebbe spiegato ai militari di aver agito perché molto ubriaco senza rendersi conto di quello che stava facendo. Non si hanno tracce per il momento della statua. Sarebbe stato lo stesso 24enne a presentarsi spontaneamente dai militari confessando di essere il responsabile della sparizione. La sua versione è stata anche confermata dai filmati ripresi dalle telecamere della zona, grazie ai quali gli investigatori lo avevano già identificato. Dai primi racconti il 24enne aveva passato la nottata a bere alcolici in un'associazione culturale, in via Mazzetta. Il circolo nella giornata di ieri è stato chiuso per 15 giorni dai carabinieri a seguito di un provvedimento di sospensione temporanea della licenza disposto dal questore di Firenze per motivi di ordine e sicurezza pubblica a causa di diversi episodi di violenza verificatisi all'interno.

Tutte le notizie di Firenze