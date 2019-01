Rubò un cellulare a Figline, denunciato 38enne

I carabinieri di Figline Valdarno, dopo la presentazione di una querela, hanno denunciato un 38enne, resosi autore del furto aggravato di un cellulare. L'uomo, di origini tunisine, aveva sottratto l'oggetto il 26 dicembre 2018.

Approfittando della distrazione della vittima, intenta a scommettere presso il Matchpoint di piazza Martin Luther King, gli ha rubato il telefono, venendo però ripreso dalle immagini di videosorveglianza.

I carabinieri hanno identificato e rintracciato il soggetto, già noto per i suoi precedenti penali, trovandogli indosso la refurtiva, su cui non aveva ancora fatto in tempo a cambiare il profilo.

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno